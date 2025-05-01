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DMM'den "İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama

01.05.2025 - 16:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

DMM'den "İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddialarının manipülasyon olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

İddiaların manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

DMM'nin açıklamasında, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

 

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