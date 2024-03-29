Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili için istenen ceza belli oldu

Cerrahpaşa Mahallesi, Kocamustafapaşa Caddesi'nde 31 Ocak'ta meydana gelen olayda, sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak bilinen Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri isimli iş yeri sahibi Ramazan Pişkin'in bıçakla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilmesiyle soruşturmaya başlanıldığı anlatıldı. İddianamede, Ramazan Pişkin'in hastanede hayatını kaybettiği, olaya ilişkin görgü ifadesi sorulan İbrahim Baştürk elinde bıçak olan bir erkeği gördüğü, çay ocağını kontrol ettiğinde Ramazan Pişkin'in yaralanmış şekilde yerde gördüğüne dair ifadelerine yer verildi. Olaya ilişkin yapılan kamera araştırmasında, şüphelinin belediye otobüsüne bindiği, Beyoğlu Bahariye Caddesinde bulunan İplikçi otobüs durağında indiği, İstiklal Mahallesi, Hacı Hüsrev Caddesi' ne doğru hareket ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. İstiklal Mahallesi, Sebilci Sokak 16 numarada tespit edilen şüpheli Erkan Baykut'un evin banyosunda saklanırken yakalandığı bilgilerine yer veridi.

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ÖNCE TAŞ FIRLATMIŞ

İddianamede, şüpheli Baykut'un ifadesinde, maktul Ramazan Pişkin'i tanımadığını, Saboor Muradı ismiyle tanıdığı kişi zannettiğini, bu kişinin de uyuşturucu satan, cinsel istismarda bulunan biri olduğunu, kendisine uyuşturucu verdiklerini ve 2021 yılından beri kendisine büyü yapıldığını düşündüğünü iddia etti. Olaydan 2 ay kadar önce babasının iş yerine 5 dakika mesafede Ramazan Hoca' nın Yeri isimli iş yerinde Ramazan Pişkin'i gördüğünü söyleyen şüpheli Baykut, yanına gidip kendisiyle konuştuğunda kendisini ilk başta iyi bir hoca olarak gördüğünü, ancak sohbetin devamında bu şahsın aslında Saboor Muradı olduğunu anladığını, bunun üzerine Saboor Muradı'nın kendisine geçmişte verdiği zararları hatırladığını, olay günü önce taş fırlattığını, Pişkin'in üstüne gelmesiyle kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle bıçak çekerek yaraladığını ve kaçtığını söylediği belirtildi.

İLK DURUŞMASI BELLİ OLDU

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Olayda kullandığı bıçağı, 1 hafta kadar önce satın aldığını ileri süren Baykut' 2 Şubat 2024'te tutuklandı. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda

şüphelinin daha önce olay yerinde görülmediği belirlendi. Şüphelinin kullandığı tespit edilen birden fazla telefon numaralarının incelemesinde, HTS kayıtlarında olaya ilişkin şüpheli bir tespit yapılmadığı da iddianamede yer aldı. Ramazan Pişkin'in kardeşlerinin şikayetçi olarak yer aldığı iddianamede, şüpheli Erkan Baykut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu şüpheli, 27 Haziran'da İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Öte yandan mahkeme, şüpheli Baykut'un suçu işlediği tarihte akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme, şüphelinin daha önce de psikolojik tedavi alıp almadığının belirlenmesi için tüm tedavi evraklarının istenmesine karar verdi.