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Diyarbakır'ın tescilli lezzetine tağşiş skandalı!

30.01.2025 - 09:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyarbakır'ın tescilli lezzetine tağşiş skandalı!

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu Diyarbakır ciğerini coğrafi işaret olarak tescillerken, Diyarbakır ciğerine bazı işletmeler tarafından sakatat karıştırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. İşletmeciler bunun ustaların dikkatsizliği olduğunu dile getirdi.

Birçok lezzeti barındıran kadim şehir Diyarbakır'da ilk akla gelen yiyecek ciğer kebabı. Son dönemde yapılan denetim raporlarında ciğere sakatat katıldığı iddiası ortaya atıldı. Ciğer işletmecileri bu durumun bazı ustaların dikkatsizliği sonucu ortaya çıktığı söyledi.

Diyarbakırın tescilli lezzetine tağşiş skandalı

Diyarbakır'da kebap işletmesi sahibi Nizam Erdi, hiçbir esnafın bunu yapacağını düşünmediğini söyledi. Erdi, “Ustaların dikkatsizliği oluyor. Usta sakatat dediğimiz bıçağı kullanır o bıçağa et işler, et işlediği zaman deneylerde çıkıyor. Aslında o bıçakların ayrı olması lazım. Etin bıçağı ayrı, sakatatın bıçağı ayrı olması lazım, ama maalesef ustalarımızın dikkatsizliği bunlara yol açıyor” dedi.

Diyarbakırın tescilli lezzetine tağşiş skandalı

Erdi, denetimlerde yüzdelik belirtilmediği, yüzdeliklerin belirtilmesi durumunda olayın daha net anlaşılacağını dile getirdi. Kuzu ve dana ciğeri arasındaki farkın da kolay anlaşıldığını söyleyen Erdi, “Kuzu ciğeri daha yumuşak olur, dana ciğeri sert ve siyah renkli olur” şeklinde konuştu.

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