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Diyarbakır'da 'yan baktın' kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle çıkan silahlı kavgada, 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

28.06.2023 - 16:30 | | DHA
Diyarbakır'da 'yan baktın' kavgası: 1'i ağır, 3 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında yan bakma bahanesiyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilmeyen 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kavgada ağır yaralanan kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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