Diyarbakır'da silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Olay, 12 Ocak akşamı, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan iş yeri sahibi ve müşteriler, barışmak üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.V. isimli kadın, vücuduna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.V., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda kovan bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerden 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.V. ile S.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. (DHA)