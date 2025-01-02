Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi! 10 öğrenci yaralandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada, 10’u öğrenci, 11 kişi yaralandı.
02.01.2025 - 11:20 | | Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)
Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası yakınlarında meydana geldi. Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.’nin kontrolünü kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi.
Kazada, şoförle minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.