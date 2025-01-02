GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi! 10 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi! 10 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde servis minibüsünün devrildiği kazada, 10’u öğrenci, 11 kişi yaralandı.

02.01.2025 - 11:20 | | Haber-Kamera: Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)
Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi! 10 öğrenci yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ziyaret Mahallesi Günhan mezrası yakınlarında meydana geldi. Ziyaret İlkokulu'na öğrenci taşıyan M.İ.’nin kontrolünü kaybettiği 38 ZT 745 plakalı servis minibüsü, tarlaya devrildi.

Diyarbakırda öğrenci servisi devrildi 10 öğrenci yaralandı

Kazada, şoförle minibüsteki 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Sabah erkenden sokağa çıkan çocuklar "Şivlilik" diyerek hediyeleri topladı

Sabah erkenden sokağa çıkan çocuklar "Şivlilik" diyerek hediyeleri topladı

Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi! 10 öğrenci yaralandı

Diyarbakır'da öğrenci servisi devrildi! 10 öğrenci yaralandı

Manisalı üretici 2024'ün ihracatından memnun, Alaşehir'in sultanisi 69 ülkeye gitti

Manisalı üretici 2024'ün ihracatından memnun, Alaşehir'in sultanisi 69 ülkeye gitti