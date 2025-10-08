GAZETE VATAN ANA SAYFA
Diyarbakır'da mezarlıkta bulundu! Görenleri hayrete düşüren görüntü... İmha edildi

08.10.2025 - 07:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yıllardır mezar taşı ustalığı yapan Barış Karabulut, Diyarbakır’daki mezarlıklarda kadın figürleri çizilmiş kâğıtlar, kuzu kafaları, kaşıklar ve kutular içinde yapılan büyülerle karşılaştığını belirtti. Büyüleri imha ettiğini söyleyen Karabulut, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır'da mezarlıklardan çıkan büyüler görenleri hayrete düşürüyor.


Diyarbakır'da uzun yıllardır mezanlıklarda mezar taşı yapan Barış Karabulut, karşılaştığı büyüler karşısında şaşırdığını söyledi.

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaştığını anlatan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ettiğini belirtti.

Karabulut, vatandaşları da dikkatli olmaya çağırdı.

