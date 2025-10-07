Ne eken var ne de biçen! Doğada kendiliğinden oluyor, köylüler dağdan toplayıp pazarda demetini 1.000 TL'ye satıyor

1

Antalya'nın Kaş ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlardan topladıkları yabani kuşkonmazları semt pazarlarında satarak gelir elde ediyor. Vatandaşlar, Akdeniz ve Ege mutfağında sıkça kullanılan vitamin ve mineral kaynağı yabani kuşkonmazı toplamak için sabahın erken saatlerinden itibaren ilçedeki dağların yüksek kesimlerine çıkıyor.