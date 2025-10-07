Ne eken var ne de biçen! Doğada kendiliğinden oluyor, köylüler dağdan toplayıp pazarda demetini 1.000 TL'ye satıyor
Kaynak : AA
Antalya’nın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen şifalı bitki, köylüler için adeta geçim kaynağına dönüştü. Yılda yalnızca birkaç ay toplanabilen bu değerli bitki için sabahın erken saatlerinde dağ yollarına düşen köylüler, zorlu arazi şartlarına rağmen topladıkları ürünleri köy pazarlarında satışa sunuyor. Bir demeti 1.000 TL’ye alıcı bulan bitki, doğadan kazanmak isteyenlerin umudu haline geldi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde bazı vatandaşlar, dağlardan topladıkları yabani kuşkonmazları semt pazarlarında satarak gelir elde ediyor. Vatandaşlar, Akdeniz ve Ege mutfağında sıkça kullanılan vitamin ve mineral kaynağı yabani kuşkonmazı toplamak için sabahın erken saatlerinden itibaren ilçedeki dağların yüksek kesimlerine çıkıyor.
Ağaçların altında bulunan yabani kuşkonmazları toplayanlar, ardından semt pazarlarında satışını gerçekleştiriyor. Yılın sadece nisan aylarında yetişen yabani kuşkonmazlar, vatandaşlardan rağbet görüyor.
Kuşkonmaz toplayan Eşref Kocaer, ürünü bulmanın meşakkatli olduğunu belirtti. Ürüne yörede "dildiren" adını verdiklerini ifade eden Kocaer, "Doğada yetiştiği için tamamen organik. Evimizde sıklıkla tüketiyoruz. Büyük bir demet yabani kuşkonmaz, pazarda 1000 liraya satılıyor." dedi.
Serpil Demirci de yabani kuşkonmazın özellikle soğan ve yumurtayla yapıldığında çok lezzetli olduğunu söyledi.