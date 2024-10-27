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Diyarbakır'da hırsızlara yönelik 'çakmak' operasyonu

Diyarbakır'da farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelilerine yönelik düzenlenen ‘Çakmak’ adı verilen operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, tutuklandı.

27.10.2024 - 10:49 | | Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)
Diyarbakır'da hırsızlara yönelik 'çakmak' operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, farklı tarihlerde kasaptan et, şehirlerarası yolcu otobüsündeki yolcudan, bir iş yerinden ve sokakta bir kişinin çantasından cep telefonu, tekerlekli sandalye ve kamyonun lastiklerini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin belirlenen adreslerine ‘Çakmak’ adı verilen operasyon düzenledi. Baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakırda hırsızlara yönelik çakmak operasyonu

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aramalarda ele geçirilen tekerlekli sandalye sahibine teslim edilirken, kasaptan et çalan şüphelilerin arkadaşlarıyla mangal yaptığı belirlendi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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