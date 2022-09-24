Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 310 oldu

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1118 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Aile sayısı, 12 yıl önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan A.E.nin (22) kardeşi M.E.'nin katılmasıyla 310 oldu.