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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 376 oldu

Diyarbakır'da 1775 gündür evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 376'ya yükseldi.

12.07.2024 - 17:33 | | Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR (DHA)
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 376 oldu

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

1775 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 54 aile, çocuklarına kavuştu. Nöbet tutan ailelerin sayısı, 2016'da İstanbul’da çalışırken kaçırılan kızı Mizgin için Mardin’in Derik ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Gazal ve ağabeyi Mehmet Nesih Kaydur ile 376 oldu.

Ağabey Mehmet Nesih Kaydur, “2016’da gitti. Onun için buraya geldik. Beni duyuyorsa eğer ailemiz onu çok özledi. Gelsin artık evine dönsün. Devletimizin gücüne sığınıp gelsin. Annem burayı televizyonda gördü. Geldik” dedi.

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