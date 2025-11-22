GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyarbakır Silvan Bulvarı'nda hafif ticari araç alev topuna döndü
HaberlerGündem Haberleri Diyarbakır Silvan Bulvarı'nda hafif ticari araç alev topuna döndü

Diyarbakır Silvan Bulvarı'nda hafif ticari araç alev topuna döndü

22.11.2025 - 22:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DİYARBAKIR (İHA)

Diyarbakır Silvan Bulvarı'nda hafif ticari araç alev topuna döndü

Diyarbakır'da seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Silvan Bulvarı'nda seyir halindeki hafif ticari araçtan duman yükselmeye başladı. Yol kenarına çekilen araç, dakikalar içinde alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada yaralanan ve ölen olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Güncel Haberler

Trabzon Çaykara'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
#Gündem

Trabzon Çaykara'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Diyarbakır Silvan Bulvarı'nda hafif ticari araç alev topuna döndü
#Gündem

Diyarbakır Silvan Bulvarı'nda hafif ticari araç alev topuna döndü

Aksaray’da polis ekiplerine ecel terleri döktürdü 'Gözüm görmüyor neredeyim ben?' dedi, gözünü karakolda açtı
#Gündem

Aksaray’da polis ekiplerine ecel terleri döktürdü 'Gözüm görmüyor neredeyim ben?' dedi, gözünü karakolda açtı