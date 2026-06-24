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GündemBatman'da kar hala 5 metreyi buluyor: Mereto Dağı'na bahar yeni geldi
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Batman'da kar hala 5 metreyi buluyor: Mereto Dağı'na bahar yeni geldi

24.06.2026 - 10:54Güncellenme Tarihi:

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan ve 3 bin rakımı aşan Mereto Dağı'nın zirvesinde, haziran ayının sonlarına gelinmesine rağmen kar örtüsü duruyor. Yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşları şaşkına çeviriyor.

1Batman'da kar hala 5 metreyi buluyor: Mereto Dağı'na bahar yeni geldi

Batman kent merkezinde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, Mereto Dağı'nın zirvesinde sıcaklığın yaklaşık 10 derece seviyelerinde olması dikkat çekiyor.

2Batman'da kar hala 5 metreyi buluyor: Mereto Dağı'na bahar yeni geldi

Zirveye tırmanan vatandaşlar, dağda adeta ilkbahar mevsiminin yeni yaşandığını belirterek bölgenin serin havasına hayran kaldıklarını ifade etti.

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3Batman'da kar hala 5 metreyi buluyor: Mereto Dağı'na bahar yeni geldi

Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Mereto Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, zirvede halen erimeyen kar kütleleriyle karşılaştıklarını belirterek, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen herkesi Mereto Dağı'nın temiz havasını solumaya davet etti.

4Batman'da kar hala 5 metreyi buluyor: Mereto Dağı'na bahar yeni geldi

Bölgenin en önemli doğal değerlerinden biri olan Mereto Dağı, yaz aylarında da karla kaplı görüntüsü ve serin iklimiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

5Batman'da kar hala 5 metreyi buluyor: Mereto Dağı'na bahar yeni geldi