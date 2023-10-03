GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Diyanet'ten imamın 'deprem cenazeleri' sözlerine inceleme
ABONE OL

Diyanet'ten imamın 'deprem cenazeleri' sözlerine inceleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam Seyfullah Akyiğit'in, camide vaaz verirken depremde ölenlerin cenazelerinin koktuğu, içlerindeki 1 Suriyelinin cenazesinin kokmadığı yönündeki ifadeleri ile ilgili inceleme başlattı.

03.10.2023 - 12:48 | | ANKARA, (DHA)-
Diyanet'ten imamın 'deprem cenazeleri' sözlerine inceleme

Konya'da görev yapan imam Seyfullah Akyiğit'in, camide cemaate vaaz verirken, Hatay'da depremde ölenlerin cenazelerinin kötü koktuğu, ancak içlerinde bulunan 1 Suriyelinin cenazesinin kokmadığı, hatta mis gibi koktuğu yönündeki sözleri, sosyal medyada tepki topladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imamın sözleri hakkında inceleme başlatıldı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Konya ilimizde görev yapan bir personelimizin sosyal medya mecralarında yer alan ifadelerine ilişkin Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

GÜNCEL HABERLER

Av tüfeği ile katlettiği eşi için "intihar etti" diyen sanığın cezası açıklandı!

Av tüfeği ile katlettiği eşi için "intihar etti" diyen sanığın cezası açıklandı!

Diyanet'ten imamın 'deprem cenazeleri' sözlerine inceleme

Diyanet'ten imamın 'deprem cenazeleri' sözlerine inceleme

Kariko ve Weissman Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı! İşte ilham veren hikayeleri

Kariko ve Weissman Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı! İşte ilham veren hikayeleri