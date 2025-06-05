 Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı: 2025 il il Kurban Bayramı namaz vakitleri

Bayram namazı saat kaçta, Kurban Bayramı namazı ne zaman 2025? sorusu bayrama kısa süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı saati il il yayınlandı. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı bu sene 6 Haziran'da idrak edilecek.

Arefe gününün ardından bayram sabahı vatandaşlar camilere giderek bayram namazı için saf tutacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre il il Kurban Bayramı namazı saatleri...

Adana: 05:52,

Adıyaman: 05:39,

Afyonkarahisar: 06:07,

Ağrı: 05:15,

Aksaray: 05:54,

Amasya: 05:41

Ankara: 05:55,

Antalya: 06.11,

Ardahan: 05:13,

Artvin: 05:16,

Aydın: 06:20,

Balıkesir: 06:16,

Bartın: 05:53,

Batman: 05:27

Bayburt: 05:25,

Bilecik: 06:06

Bingöl: 05:27,

Bitlis: 05:22

Bolu: 05:58,

Burdur: 06:11,

Bursa: 06:10,

Çanakkale: 06:20,

Çankırı: 05:50,

Çorum: 05:45

Denizli: 06:15,

Diyarbakır: 05:30

Düzce: 05:59,

Edirne: 06:16,

Elazığ: 05:33,

Erzincan: 05:29,

Erzurum: 05:21,

Eskişehir: 06:05,

Gaziantep: 05:44,

Giresun: 05:30,

Gümüşhane: 05:27,

Hakkari: 05:17,

Hatay: 05:51,

Iğdır: 05:10,

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Isparta: 06:09

İstanbul: 06:08,

İzmir: 06:22

Kahramanmaraş: 05:44,

Karabük: 05:53,

Karaman: 06:00,

Kars: 05:12,

Kastamonu: 05:48,

Kayseri: 05:47,

Kilis: 05:46,

Kırıkkale: 05:53,

Kırklareli: 06:13,

Kırşehir: 05:52,

Kocaeli: 06:05,

Konya: 06:01,

Kütahya: 06:08,

Malatya: 05:37,

Manisa: 06:20,

Mardin: 05:30,

Mersin: 05:55,

Muğla: 06:20

Muş: 05:23,

Nevşehir: 05:51,

Niğde: 05:52,

Ordu: 05:32,

Osmaniye: 05:48,

Rize: 05:22,

Sakarya: 06:03,

Samsun: 05:38,

Şanlıurfa: 05:38,

Siirt: 05:24,

Sinop: 05:40,

Şırnak: 05:22

Sivas: 05:39,

Tekirdağ: 06:14,

Tokat: 05:39,

Trabzon: 05:25,

Tunceli: 05:30,

Uşak: 06:12,

Van: 05:16,

Yalova: 06:08,

Yozgat: 05:47,

Zonguldak: 05:55.

Bayram Namazı Kaç Rekat?



Bayram Namazı 2 rekatlık bir namazdır ve şu şekilde kılınır:

Bayram Namazına Niyet Nasıl Edilir?



Öncelikle niyet edilir: Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya (Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.) uydum hazır olan imama.

Bayram Namazı Kılınışı



1. Rekat

İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

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Gizlice Sübhaneke okunur.

Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

İkinci rekate kalkılır.

Bayram namazının 2. rekatı kılınışı

İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

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Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.