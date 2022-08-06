Diyanet açıkladı! Umre ile ilgili flaş karar, resmen kalktı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2022-2023 umre turlarının 15 Ağustos’tan itibaren başlayacağını söyledi. Bircan, umre turlarıyla ilgili hazırlıkları büyük oranda tamamladıklarını, turlar için kayıt almaya devam ettiklerini anlattı. Vatandaşların umreye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bircan, her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturduklarını bildirdi.

HER BÜTÇEYE UYGUN TUR VAR

Yeni Şafak'ta yer alana habere göre; Turların Mayıs 2023’e kadar süreceğini aktaran Bircan, “15 Ağustos itibarıyla ilk kafilemizi kutsal topraklara göndermeyi planlıyoruz. 7, 11, 15 ve 24 günlük şeklinde her bütçeye uygun turlar planladık. Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyacaklar inşallah.” diye konuştu. Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüzde 100’e yakın olduğunu belirten Bircan, “Dünden itibaren Kabe’nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. Umrede, 65 yaş altı ve Kovid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.