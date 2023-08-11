Disney Plus'a büyük şok: 11.7 milyon üye iptal etti

Bu yılın üçüncü çeyrek finans raporunu açıklayan Disney, küresel kullanıcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 7.4 gerilediğini bildirdi. Bazı ülkelere ait içerikleri yayından çeken platformdan, son 3 ayda toplam 11.7 milyon kullanıcı ayrıldı.

TEPKİ YAĞMIŞTI

Disney Plus, Türkiye’de de Atatürk dizisini yayınlamama kararı almıştı. Tepki çeken bu karar üzerine platforma yönelik boykot çağrısı yapılmıştı. Eleştirilerinin ardından 2 Ağustos'ta açıklama yapan The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, "Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz.

İki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak." ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK HİNDİSTAN'DAN

Bazı ülkelere ait içerikleri yayından çeken platformdan, son 3 ayda toplam 11,7 milyon kullanıcı ayrıldı. Üye kayıplarının büyük çoğunluğu, ulusal içeriklerin kaldırıldığı Hindistan'dan geldi.

512 MİLYON DOLAR ZARAR

Ayrıca platformun yayın kaybı geçen yıldan bu yana devam etti ve Disney, üçüncü çeyrekte 512 milyon dolar zarara uğradı.