GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Disney Plus'a büyük şok: 11.7 milyon üye iptal etti
ABONE OL

Disney Plus'a büyük şok: 11.7 milyon üye iptal etti

Atatürk dizisini yayınlamama kararı ile Türkiye’de büyük tepki toplayan Disney Plus, global pazarda da en büyük üye kaybını yaşıyor. Platformun 3 ayda 11.7 milyon üye kaybettiği açıklandı.

11.08.2023 - 10:06 |
Disney Plus'a büyük şok: 11.7 milyon üye iptal etti

Bu yılın üçüncü çeyrek finans raporunu açıklayan Disney, küresel kullanıcı sayısının 1 Temmuz itibarıyla yüzde 7.4 gerilediğini bildirdi. Bazı ülkelere ait içerikleri yayından çeken platformdan, son 3 ayda toplam 11.7 milyon kullanıcı ayrıldı.

Ermeni gazeteden Atatürk için skandal çağrı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRErmeni gazeteden Atatürk için skandal çağrıHaberi Görüntüle

TEPKİ YAĞMIŞTI

Disney Plus, Türkiye’de de Atatürk dizisini yayınlamama kararı almıştı. Tepki çeken bu karar üzerine platforma yönelik boykot çağrısı yapılmıştı. Eleştirilerinin ardından 2 Ağustos'ta açıklama yapan The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner, "Atatürk içeriğimizi Cumhuriyetimizin 100. yılında izleyicilerimizle buluşturuyoruz.

İki film olarak planladığımız Atatürk'ün ilk televizyon özel versiyonunun FOX kanalımızda yayınlanmasının ardından, iki film sinemalarda ve sonrasında FOX ekranlarında olacak." ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK HİNDİSTAN'DAN

Bazı ülkelere ait içerikleri yayından çeken platformdan, son 3 ayda toplam 11,7 milyon kullanıcı ayrıldı. Üye kayıplarının büyük çoğunluğu, ulusal içeriklerin kaldırıldığı Hindistan'dan geldi.

512 MİLYON DOLAR ZARAR

Ayrıca platformun yayın kaybı geçen yıldan bu yana devam etti ve Disney, üçüncü çeyrekte 512 milyon dolar zarara uğradı.

GÜNCEL HABERLER

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama! Flaş operasyon

İzmir'de kaçak sigara operasyonunda 2 tutuklama! Flaş operasyon

Disney Plus'a büyük şok: 11.7 milyon üye iptal etti

Disney Plus'a büyük şok: 11.7 milyon üye iptal etti