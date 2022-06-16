Dışişleri'nden Almanya'nın akıl dışı iddiasına tepki: Kabul edilemez

Alman Sözcü Wagner, "Türkiye'nin Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmesi endişe yaratıyor" ifadesini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Yunanistan'a sahip çıkan, Türkiye'yi hedef alan açıklamasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün dün yaptığı basın toplantısında Yunanistan’ın hukuk dışı iddiaları temelindeki Türkiye aleyhinde sarf ettiği talihsiz sözleri esef vericidir.

"KABUL EDİLEMEZ"

Alman Sözcünün ülkemizin hava sahasını ihlal eden, anakaramız üzerinden uçuşlar gerçekleştiren ve uçaklarımızı taciz eden taraf Yunanistan olmasına rağmen, ülkemize mesnetsiz iddialar yöneltmesi kabul edilemez.

Alman Sözcüsüne ikili ve NATO bünyesindeki Güven Arttırıcı Önlemler toplantılarına yapılan davetlere rağmen bir yıldır icabet etmeyen ve Ege’de yaşanan son gerginliği bahane ederek bu toplantıları dondurduğunu açıklayan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatmak isteriz.

"TARAF TUTMAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Diyalog ve gerilimin azaltılması için çaba sarf ettiğini iddia eden Almanya’yı, iki müttefik arasındaki anlaşmazlıklarda taraf tutmamaya, başka ülkelerin hukuksuzluğuna alet olmamaya, ayrıca yetkisi ve sorumluluğu olmayan alan ve konularda yanlı yorum yapmamaya bir kez daha davet ediyoruz."

ALMAN SÖZCÜDEN AKIL DIŞI İDDİA

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, dün yaptığı açıklamada, Türkiye hükümetinin son açıklamalarının "bölgedeki yapıcı diyalog ve istikrara yardımcı olmadığını", "saldırgan söylemin ve Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmesinin endişeye neden olduğunu" ileri sürmüştü. Wagner, Alman hükümetinin "Doğu Akdeniz'de diyalog ve gerilimi azaltmak için ortaklarla sıkı bir şekilde çalıştığını" da söylemişti.