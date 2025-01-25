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Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, PKK tarafından öldürülen 2 Irak askeri için başsağlığı mesajı

25.01.2025 - 21:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den, PKK tarafından öldürülen 2 Irak askeri için başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, dün 2 Irak askerinin PKK’lı teröristler tarafından Dohuk'ta düzenlenen saldırıda öldürülmesine ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

 Sözcü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Hudut Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı iki sınır muhafızının, PKK terör örgütü tarafından dün Dohuk'ta gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatlarını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Irak halkına başsağlığı, şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet ve saldırıda yaralanan askere acil şifalar diliyoruz. PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak'ın ulusal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu ve Irak’ın egemenliğini ihlal ettiği ortadadır. Bu son saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Teröre karşı, Irak’la birlikte ortak mücadele vermeye devam edeceğiz" dedi. (DHA)

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