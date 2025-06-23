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Dışişleri Bakanlığından Suriye’deki terör saldırısıyla ilgili açıklama

23.06.2025 - 00:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığından Suriye’deki terör saldırısıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos oluşturmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır. Türkiye olarak, Suriye’nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" denildi.

Dışişleri Bakanlığının, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şam’da bugün bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Bu saldırı, Suriye’de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır. Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos oluşturmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır. Türkiye olarak, Suriye’nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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