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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye topraklarını işgal girişimine tepki! Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerine ilişkin, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

10.12.2024 - 13:51 | | AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye topraklarını işgal girişimine tepki! Şiddetle kınıyoruz

Bakanlık, İsrail'in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'İSRAİL İŞGALCİ ZİHNİYETİNİ TEKRAR SERGİLEMEKTEDİR'

Açıklamada, "Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığından İsrailin Suriye topraklarını işgal girişimine tepki Şiddetle kınıyoruz

 'SURİYE TOPRAKLARINDA İLERLEMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Türkiye'nin, Suriye'nin egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne desteğinin yinelendiği açıklamada, "İsrail'in, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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