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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

21.05.2025 - 18:48Güncellenme Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'de İsrail askerlerince ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir." ifadelerine yer verildi.

İsrail Cenin'de Avrupalı diplomatlara ateş açtı. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama mesajı geldi:

Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin'de İsrail askerlerince ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail'in Uluslararası insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir.

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