Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Yargılanacak ve hesap verecekler

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail tarafından Filistinlilere karşı işlenmekte olan suçları bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın arkasına gizlemeye çalışmaktadır. Ancak, İsrail’in ülkemizi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekât girişimleri sonuçsuz kalacaktır. İktidarda kalmak amacıyla Gazze’de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya devam edeceği de kaydedildi.