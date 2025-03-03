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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e insani yardım tepkisi

03.03.2025 - 16:38Güncellenme Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e insani yardım tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'İsrail’in Gazze’ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir.

Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır.' denildi.

 

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