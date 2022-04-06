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Dışişleri Bakanlığından Bucha ve İrpin bölgelerinden yansıyan görüntüler hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden görüntüler hakkında, “Dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür” açıklamasında bulundu.

06.04.2022 - 08:18 |
Dışişleri Bakanlığından Bucha ve İrpin bölgelerinden yansıyan görüntüler hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinden gelen görüntüler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir” denildi.

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