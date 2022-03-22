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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye 'Stratejik Pusula' tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) 'Stratejik Pusula' başlıklı belgeyi onaylamasıyla ilgili, "Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır" açıklamasını yaptı.

22.03.2022 - 18:09 | | Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye 'Stratejik Pusula' tepkisi!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin 'Stratejik Pusula' başlıklı belgesinin AB Dış İlişkiler Konseyi'nde onaylandığı belirtilerek, "Belgenin özellikle ülkemize atıfta bulunulan Doğu Akdeniz bölümünün, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bu denizdeki haklarını yok sayan ve maksimalist deniz yetki alanı iddiaları bulunan iki AB üyesi tarafından AB'ye dikte ettirildiği, bu haliyle uluslararası hukuka, teamüle ve hatta AB'nin kendi müktesebatına aykırı ve gerçeklikten kopuk olduğu görülmektedir. Bu anlayışla doğru yönü göstermekten şaşarak 'pusula' olmaktan çıkan belgeyi 'stratejik' olarak görebilmek de güçtür. Bu belgenin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir" denildi.

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