Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan deniz yetki alanlarını ihlal ediyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın 'Deniz Mekansal Planlaması "Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen Deniz Mekansal Planlaması'nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmı, Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir" ifadelerine yer verdiği açıklamaya şöyle devam etti:

'ÜLKEMİZ AÇISINDAN SONUÇ DOĞURMAZ'

"Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil iş birliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi’nde Yunanistan’la iş birliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz."

Bakanlık kaynakları "Söz konusu tasarruflar ve oldubitti teşebbüsleri ülkemiz açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır" derken ekledi:

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"Türkiye, Yunanistan'la ilişkilerinde her iki tarafın da sürdürmek istediği ruhu yansıtan 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine dair tutumunu muhafaza etmektedir. Ülkemizin hazırladığı Deniz Mekansal Planlaması da UNESCO ile Birleşmiş Milletler’in ilgili birimlerine iletilmektedir."

AA: YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ AÇIKLADI

AA'nın haberine göre de Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru'nun imzasını taşıyan Deniz Mekansal Planlamasını (DMP) açıkladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu inisiyatifin “ilk kez deniz alanlarını organize edecek kuralları belirlemesi” nedeniyle önemli olduğu belirtildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca "Yunan devletinin, ulusal hukuktan ve Avrupa Birliği'nin (AB) 2014/89 nolu kararından kaynaklanan sorumluluğunu yerine getirerek ilk kez deniz alanlarının detaylı kullanımını belirlediği" öne sürüldü.

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YUNANİSTAN'IN PAYLAŞTIĞI HARİTA

Yunan basınından Sigma Live'in haberine göre ise Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ile Çevre ve Enerji Bakanlığı'nın, ulusal deniz alanı planlamasının tamamlandığını duyurarak konuya ilişkin haritayı da kamuoyuyla paylaştı. Haberde bu açıklamayla Yunanistan ilk kez deniz alanlarının yönetimine dair kuralları resmi olarak belirlemiş olduğu belirtildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise "Bu önemli bir inisiyatiftir çünkü ülkemiz ilk kez deniz alanlarının düzenlenmesine ilişkin kuralları ortaya koymuştur. Bütüncül bir mekansal çerçeveyi temsil etmekte ve mavi ile döngüsel ekonominin başarılı bir şekilde gelişimi için gerekli bir ön koşulu oluşturmaktadır. Plan, ülkemizin tüm deniz bölgelerinde gerçekleştirilebilecek insan faaliyetlerini, çevrenin korunmasına dair zaruri ihtiyaca saygılı biçimde açıkça ortaya koymaktadır" denildi.