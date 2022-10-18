GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDışişleri Bakanlığı: Etiyopya’nın Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya’nın Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya’nın Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Etiyopya’da yaşanan şiddet olaylarına ilişkin, “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz” açıklamasında bulundu.

18.10.2022 - 02:00 | | İHA
Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya’nın Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada “Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz. Ülkede şiddete son verilmesi ve bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyoruz. Afrika Birliği’nin bu amaçla taraflar arasında doğrudan görüşmeler yapılmasına yönelik girişimine önem atfediyoruz. Türkiye, Etiyopya’da barış, huzur ve istikrarın tesisi yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya’nın Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Etiyopya’nın Tigray Bölgesinde yeniden tırmanan gerginliği endişeyle karşılıyoruz

Sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete'de

Sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete'de

Almanya’daki nükleer santraller 2023 Nisan’a kadar çalışacak

Almanya’daki nükleer santraller 2023 Nisan’a kadar çalışacak