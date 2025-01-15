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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ateşkes yorumu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas yetkilileriyle telefon görüşmesinde Gazze'deki ateşkesin hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye’nin Filistin’e desteğinin süreceğini belirtti.

15.01.2025 - 23:18 | | DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ateşkes yorumu

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Bürosu’nun üyeleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Gazze’de sağlanan ateşkesin Filistin halkı için hayırlı olmasını diledi.

Bakan Fidan ayrıca, Gazze’ye acilen insani yardım ulaştırılması başta olmak üzere, Türkiye’nin Filistin’e her alandaki desteğinin süreceğini belirtti.

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