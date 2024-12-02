Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de yaşananları dış müdahaleyle açıklamak yanlış olacaktır

Suriye'de yaşanan son gelişmelerle ilgili Esad rejiminin siyasi çözüme yanaşmadığını söyleyen Bakan Fidan, 'Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır. Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyecektir.' dedi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Teröristlerin bölgede istikrarsızlıktan istifade etmesine izin vermeyiz.

Kurumlarımız yoğun bir eş güdüm ile hareket ediyor. Olası sorunlara ilşkin gerekli tedbirleri alıyoruz. Sorunlar 13 yıldır var. Esad rejimi siyasi çözüme yanaşmadı. Taraflar hem muhalefet hem de rejim 3 ülkenin ortaya koyduğu tavrı takip ettiler. İran ve Rus makamlarıyla bu süreçte gerekli iletişimi her zaman sağladık. Cumhurbaşkanımız bu sorunun diyalog ile çözülmesi için gerekli girişimi başlattı. Nüfusun yarısının yerinden edilmesi, terörle ilgili konular meseleyi daha yönetilmesi zor bir hale getirdi. Çözüme yönelik arayış eksiklikleri sorunları bu noktaya kadar getirdi. Türkiye ve İran'ın Suriye meselesindeki görüşlerini samimi şekilde ortaya koyması Suriye için hayati bir konudur. Yakın zamanda Astana sürecini tekrar hayata geçireceğiz.

Haberin Devamı