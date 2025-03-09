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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın "Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı''na katıldı

09.03.2025 - 15:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın "Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı''na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Amman’da "Türkiye-Ürdün 3+3 Toplantısı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte Ürdün’e geldi. Başkent Amman’da resmi temaslarda bulunacak olan Fidan, Güler ve Kalın, "Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın Türkiye - Ürdün 3+3 Toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Amman temasları çerçevesinde bugün Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriyeli mevkidaşlarıyla beraber Beşli Güvenlik Zirvesi’ne katılacak. Toplantının ardından 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlenecek. Heyet ayrıca Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilecek ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla toplantı gerçekleştirecek.

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