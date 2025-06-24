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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

24.06.2025 - 21:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran ve İsrail arasındaki durum ve Gazze’deki gelişmeler ele alındı.

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