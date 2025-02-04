Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Filistinliler yurdundan kovulamaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bakanlıkta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Fidan'ın Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle konuştu:

"Her geçen gün ilişkilerimiz kuvvetleniyor. 2025 yılı ile ilişkilerimiz 100. yılına giriyor. Kurumlarımız tarafından yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını almaya başladık. Ticaret hacmimiz 9 milyar dolara ulaştı. Çeşitli alanlarda süren işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz.

Bölgedeki sorunlarımızla ilgileniyoruz çünkü biz ilgilenmezsek 3. ülkeler ilgileniyor. Yerel sorunlara ithal çözüm arayışları çare olmadı. Çevremizdeki sorunlarla ilgili kendi çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Filistin'deki durum bu meselelerin başında geliyor. Her şeyden önce Gazze'deki ateşkes çabaları dolayısıyla Mısır'a teşekkür borçluyuz. Katar ve diğer ülkeler ile beraber Mısır yoğun çaba gösterdi. Pazar günü Doha'da Hamas büro üyeleriyle görüştüm. Hamas ateşkesin gerekliliklerini yerine getirme konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyor. Ancak İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı konusunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. 16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ihtiyacı var.

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"NETANYAHU'NUN SİYASİ ÇIKARLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR"

Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna soykırımın yeniden başlatmasının önüne geçilmelidir. Mısır, Gazze'ye yardım konusunda çok önemli bir yer teşkil ediyor. Son günlerde Filistin halkının topraklarının koparma fikri yeniden gündeme geldi. Bu fikir insanlığa aykırıdır. Bu fikir sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Filistinlileri yurdundan edecek fikirlerin önüne geçmeliyiz. Batı Şeria'da ise süren saldırılara bir an önce son verilmesi gerekiyor.

"SURİYE'DE İSTİKRAR İÇİN TERÖR BİTMELİ"

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Suriye'nin istikrarı için yeni yönetime destek şart. Suriye'deki istikrarın ön koşulu olarak DAEŞ ve YPG terörünün bitmesi ve bölgeden temizlenmesi gerekmektedir. Bölgesel olarak DAEŞ'e karşı beraber çalışmalıyız."