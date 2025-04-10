Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkileri-Arap Ligi Bakanlar Komitesi özel toplantısı

Toplantı, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomasi Forumu'nun öncesinde yapılacak. Dışişleri kaynaklarına göre Antalya toplantısı, Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'deki ilk toplantısını, ayrıca toplamda 20. faaliyetini teşkil edecek.

Anılan toplantıya Bahreyn, Endonezya, Filistin, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları seviyesinde iştirak etmeleri bekleniyor. Toplantıya ayrıca AL Genel Sekreteri ve İİT Genel Sekreteri ile BAE, Nijerya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, ÇHC, Rusya ve AB'den de temsilcilerin katılmaları öngörülüyor.

BAKAN FİDAN'IN DİKKAT ÇEKECEĞİ KONULAR

Bakan Fidan'ın toplantıdaki hitabında,

- İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'deki durumun daha da kötüleştiğine, Batı Şeria ve Kudüs’ün üzerindeki baskı ve tehdidin de arttığına, bununla koşut olarak iki devletli çözüm perspektifinin de giderek zayıfladığına dikkat çekmesi,

- Bakanlar Komitesi’nin tüm çabalarını kalıcı bir ateşkes, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'ye tam insani erişim sağlanması yönünde yoğunlaştırması gerektiğini vurgulaması,

- Bu doğrultuda, Mısır ve Katar'ın kapsamlı bir anlaşmaya aracılık etme yönündeki çabalarına yönelik desteği yinelemesi,

- Filistinlilerin anavatanlarında yaşamaya devam etmelerine ve Filistin ile İsrail halklarının barış içinde yan yana yaşamalarına olanak tanıyan iki devletli çözümün bir alternatifinin bulunmadığının altını çizmesi,

- Türkiye'nin, Gazze'deki yıkımın ivedilikle durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, İsrail'in Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan'ı da kapsayan yayılmacılığının durdurulması, Filistinlilerarası uzlaşının bir an evvel tesisi edilmesi, İki devletli çözümün uluslararası gündemin üst sıralarında tutulmasında ısrarcı olunması başlıklarında tüm girişimleri kayıtsız şartsız desteklemeyi sürdüreceğini belirtmesi öngörülüyor.

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GAZZE TEMAS GRUBU HAKKINDA

İİT-AL Bakanlar Komitesi (Gazze Temas Grubu) Riyad'da 11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, sekiz ülke (Türkiye, Filistin, Endonezya, Katar, Mısır, Nijerya, Suudi Arabistan, Ürdün) ile İİT'in ve AL'nin Genel Sekreterleri, Gazze'de kalıcı ve kapsamlı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirilmişti. Ardından çalışmalara Bahreyn ve BAE de katılmıştı.

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İİT-AL Bakanlar Komitesi Londra, Paris, New York, Vaşington, Ottava, Brüksel, Oslo, Madrid, Kahire ve Amman’ın da aralarında bulunduğu çeşitli

merkezlerde girişimler gerçekleştirdi.

İİT-AL Bakanlar Komitesi son olarak Mısır'ın ev sahipliğinde 23 Mart 2025 tarihinde Kahire'de toplanmış, toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan da katılmıştı.