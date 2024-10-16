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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

16.10.2024 - 21:15 | | DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Lübnan ve Ukrayna’daki son durumun değerlendirildiği, Kıbrıs’la bağlantılı gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

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