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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü

14.04.2025 - 17:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Suriye’deki gelişmeler, Gazze’deki insani durum ve Rusya - Ukrayna savaşında ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar üzerine telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler ile Gazze'deki insani durum da istişare edildi.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi.

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