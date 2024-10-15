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Dışişleri Bakanı Fidan: Lübnan’daki gelişmeler öngörülerimizi haklı çıkardı

Gazze’de ateşkesin sağlanmaması halinde ateşkesin başka ülkelere yayılabileceği uyarısında bulunduklarını hatırlatan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Lübnan’daki gelişmeler öngörülerimizi haklı çıkardı. Gerilimin düşürülmesinin yegane yolu Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır.' diye konuştu.

15.10.2024 - 15:47 |
Dışişleri Bakanı Fidan: Lübnan’daki gelişmeler öngörülerimizi haklı çıkardı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bugün İsrail uluslararası barış ve güvenliğe yönelik başlıca tehdit haline gelmiştir" diyen Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Bizler Gazze’de ateşkesin sağlanmaması halinde ateşkesin başka ülkelere yayılabileceği uyarısında bulunmuştuk. Lübnan’daki gelişmeler öngörülerimizi haklı çıkardı. Gerilimin düşürülmesinin yegane yolu Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Silahların bir an önce susması için çalışmalıyız. İsrail’in Filistin devletini engellemeye çalıştığı açıktır.

Filistinliler kendi devletlerinin çatısı altında yaşama hakkına sahiptirler. Ürdün ile beraber iki devletli çözüm için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz.

Bölgeye dair konuların bölge ülkelerince sahiplenilmesi gerektiğini söylüyoruz. Nasıl ki Filistin meselesinde Ürdün ve diğer Ortadoğu ülkeler ile temas içerisindeysek Kafkasya üzerinde istişarelerimizi sürdürüyoruz. Güney Kafkasya’da Bölgesel İşbirliği Platformu üzerinden bölge ülkeleriyle istişarelerimizi sürdürüyoruz. Güney Kafkasya’da barış, istikrar, iş birliğini amaçlayan bu platformun üçüncü toplantısını 18 Ekim’de ülkemizde İstanbul’da bizim ev sahipliğimizde yapacağız.

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Söz konusu toplantıya bizimle beraber Azerbaycan, Ermenistan, İran, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanları da katılacak.

 

 

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