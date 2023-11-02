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Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin’de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

02.11.2023 - 14:01 | | BERLİN (İHA)
Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Genişlemesi ve Reformu konulu Dışişleri Bakanları Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya geldi. Bakan Fidan, başkent Berlin’de toplantı kapsamında temaslarına başladı. Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi

Toplantının gündemi

AB’ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği AB Genişlemesi ve Reformu konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'nda, AB’nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile AB'nin ve aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile bir araya geldi

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