Dışişleri Bakanı Fidan, ABD’li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, Suriye’de istikrarın sağlanması ve geçiş döneminin düzenli şekilde tamamlanması için Suriye’nin yeni yönetimiyle işbirliği içinde hareket etmenin önemli olduğunu kaydetti. Bakan Fidan, PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de barınmasına izin verilemeyeceğini belirterek, Suriye’nin yeni yönetiminin ülkenin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağlama yönündeki çalışmalarını desteklediklerini ifade etti. Bakan Fidan, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.