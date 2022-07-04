DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Ã‡avuÅŸoÄŸlu Ä°sveÃ§ ve Finlandiya ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "Esas veto ÅŸimdi baÅŸlÄ±yor" dedi. OlasÄ± Suriye operasyonu ile ilgili de konuÅŸan Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã–zellikle Rusya ve ABD'nin TÃ¼rkiye'ye bir ÅŸey sÃ¶yleme hakkÄ± yok. Ã–nce sÃ¶zlerini tutsunlar." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±;

"Ä°ki sorunumuz var. Birinci PKK gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin faaliyetleri. Ä°kincisi ise sanayi Ã¼rÃ¼nlerinde uygulanan bize yÃ¶nelik ambargo.

NATo Genel Sekreteri Stoltenberg bu sÃ¼reÃ§te devreye girdi. Biz kendi taslaÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶nderdik. En son gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, NATO Zirvesi'nden birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce, bu iki Ã¼lke bizim taleplerimizi kabul etti. Ancak, bazÄ± konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ± devam etti.

Madrid'de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde mÃ¼zakereler devam etti. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'nin kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerini aÃ§Ä±kladÄ±. PKK, NATO'nun da terÃ¶r listesinde. Ä°lk defa YPG/PYD bir NATO belgesinde yer aldÄ±.

AyrÄ±ca, Finlandiya ve Ä°sveÃ§ NATO Ã¼yelikleri konusunda TÃ¼rkiye'nin milli gÃ¼venlik endiÅŸelerine saygÄ± duymalÄ±lar. Onlar da baÅŸbakanlarÄ± ve cumhurbaÅŸkanlarÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine herhangi bir destek vermeyeceklerini kabul ettiler.

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DiÄŸer taraftan iki Ã¼lkenin terÃ¶rle mÃ¼cadele ve savunma sanayi alanÄ±ndaki yasalarÄ±nÄ± gÃ¼ncellemeleri gerekiyor. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mutabakat zaptÄ± bu Ã¼lkelerinde oldukÃ§a yararÄ±na.

Ä°sveÃ§ ve Finlandiya terÃ¶rizmle mÃ¼cadelede TÃ¼rkiye ile tam iÅŸbirliÄŸi taahhÃ¼t ediyor.

Bunlar diyorlar ki, 'Bir terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± olmadÄ±kÃ§a propaganda serbest'. Ama artÄ±k bunu da yapamayacaklar. PKK'nÄ±n eleman devÅŸirmesini engelleyecekler.

Mutabakat zaptÄ±mÄ±z iÃ§in diÄŸer NATO Ã¼lkelerinin de buna katÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Sadece Ã¼Ã§ Ã¼lke ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak. Bu bir yazÄ±lÄ± taahhÃ¼ttÃ¼r. Biz bunlarÄ±n yazÄ±lÄ± ve imzalÄ± olmasÄ±nÄ± istedik.

Mutabakat zammÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±r. Esas olan baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ktÄ±r. TBMM'den geÃ§mediÄŸi halde bu iki Ã¼lke de NATO'ya giremez. Mutabakat zaptÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lkenin taahhÃ¼dÃ¼dÃ¼r.

Bizim bunlara verdiÄŸimiz deliller Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda PYD/YPG/PKK'nÄ±n baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu belgeledik. ABD'nin, Fransa'nÄ±n bu konuda iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼kleri var. Bunlar biraz da ABD'ye gÃ¼vendiler. Ama sonunda masaya oturmak zorunda kaldÄ±lar.

"TÃœRKÄ°YE KAZANAMADI' DEMELERÄ° YANLIÅž"

EÄŸer bu Ã¼lkeler sÃ¶zlerini tutmazlarsa biz de ona gÃ¶re adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z.

Muhalefetin bu konudaki yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± gerÃ§ekten anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Bu mutabakattan YAPG/PYD rahatsÄ±z, FETÃ– rahatsÄ±z. Yunanistan rahatsÄ±z. Ä°sveÃ§ ve Finlandiya muhalefetleri rahatsÄ±z. Bizim muhalefetimiz neden rahatsÄ±z olduÄŸunu anlamÄ±yorum. Milletvekillerinin oylarÄ±yla bir kanun kabul edilecek. Bu mÃ¼cadeleyi biz milletÃ§e veriyoruz. Bu iki Ã¼lkenin sÃ¶zlerini getirmesi iÃ§in muhalefet hiÃ§ baskÄ± yapmadÄ±. HDP ile siyasi ortaklÄ±k yapmak isteyen partiler iki yÃ¼zlÃ¼lÃ¼klerini gÃ¶steriyor. 'TÃ¼rkiye kazanamadÄ±' demeleri yanlÄ±ÅŸ.

Ä°ade talebi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z isimler Ä°sveÃ§ ile paylaÅŸÄ±ldÄ±.

TÃœRKÄ°YE'NÄ°N ABD'DEN F-16 TALEBÄ°

ABD ile iliÅŸkilerimizde gÃ¶rece olarak daha olumlu bir hava var. SorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi, iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi muhtemel. F-16 konusundaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz Ã§ok olumluydu. ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden da F-16'larÄ±n TÃ¼rkiye'ye verilmesinden yana olduÄŸunu, ancak onayÄ±n Kongre'den geÃ§mesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Demokrat Parti'de bu duruma karÅŸÄ± Ã§Ä±kan birkaÃ§ senatÃ¶r var. Ancak, ÅŸu anda olumsuz bir tablo gÃ¶rmÃ¼yoruz.

SURÄ°YE'YE ASKERÄ° HAREKAT HAZIRLIÄžI

ABD'nin YPG'ye olan yardÄ±mlarÄ± konusundaki hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± defalarca dile getirdik. Ulusal gÃ¼venlik meselesi olduÄŸunda, kimin ne dediÄŸi Ã¶nemli deÄŸil. TÃ¼rkiye uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde gereÄŸini yapmaktadÄ±r. Rusya ve ABD'nin TÃ¼rkiye'ye bir ÅŸey sÃ¶yleme hakkÄ± yok. Biz, Rusya'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± her adÄ±mdan memnun deÄŸiliz. Bu konuda oldukÃ§a ÅŸeffaf davranÄ±yoruz."

UKRAYNA-RUSYA SAVAÅžININ NEDEN OLDUÄžU GIDA KRÄ°ZÄ°

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in bu konuda objektif ve gÃ¼zel bir planÄ± var. Hem Rusya'nÄ±n ihracat ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor em Ukrayna'nÄ±n. PlanÄ±n iÅŸlemesi halinde Ukrayna tahÄ±lÄ±nÄ± uluslararasÄ± olarak ihraÃ§ edebilecek. MayÄ±nlarÄ± o bÃ¶lgeden temizlemeden gÃ¼venli hatlar oluÅŸturulamaz.

Åžu anda dÃ¼nyada gÄ±da fiyatlarÄ± Ã§ok yÃ¼kseldi. Hem Ukrayna'nÄ±n hem de Rusya'nÄ±n faydasÄ±na olacak ÅŸekilde bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesini istiyoruz.

MADRÄ°D'DEKÄ° TRANSATLANTÄ°K YEMEÄžÄ°

Bu yemek ev sahibi gayri resmi olarak dÃ¼zenlediÄŸi bir yemektir. Yunan liderler de bu yemekte yer almÄ±ÅŸlardÄ±r. Birbirlerine selam vermek insan olarak iletiÅŸimin temel gerekliliÄŸidir. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bu konudaki en gÃ¼zel yanÄ±tÄ± vermiÅŸtir.

Ä°SRAÄ°L Ä°LE NORMALLEÅžME ADIMLARI

Ä°srail'deki hÃ¼kÃ¼met deÄŸiÅŸikliklerinin iliÅŸkilerimizde olumsuz etkisi olmaz. Ekim ayÄ±nda Ã¼lkede seÃ§imler baÅŸlayacak. ArdÄ±ndan bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atamalarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z.

MÄ±sÄ±r ile istediÄŸimiz hÄ±zda deÄŸiliz. Ä°ki tarafÄ±nda da aynÄ± anda aynÄ± hÄ±zda olmasÄ± gerekiyor."