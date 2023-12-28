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Dışarıdan bakınca fabrika, içerisi bambaşka! Yüzlercesi operasyonla ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirdi.

28.12.2023 - 11:40 | | TEKİRDAĞ (İHA)
Dışarıdan bakınca fabrika, içerisi bambaşka! Yüzlercesi operasyonla ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa Nusratlı Mahallesinde Y.Ö. isimli şahsa ait kapalı gibi görünen tekstil fabrikasına operasyon düzenlendi. Operasyonda fabrikaya giren ekipler, makine ve tekstil malzemeleri ile karşılaştı.

Dışarıdan bakınca fabrika, içerisi bambaşka Yüzlercesi operasyonla ele geçirildi

Fabrikanın gizli odalarına ulaşan ekipler iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 889 kök kenevir, 4 kilo 550 gram esrar ile birlikte iklimlendirmede kullanılan teçhizat ve malzemeler ele geçirdi.

Dışarıdan bakınca fabrika, içerisi bambaşka Yüzlercesi operasyonla ele geçirildi

Şüpheli Y.Ö. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli Y.Ö. ve tekstil atölyesinde bekçi olarak çalışan Y.K. jandarmadaki işlemlerinden sonra mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

Dışarıdan bakınca fabrika, içerisi bambaşka Yüzlercesi operasyonla ele geçirildi

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