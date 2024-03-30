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Diş teknisyeni Nurşah'ın korkunç ölümü! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri aşıp elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nurşah Kılınç (26) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

30.03.2024 - 10:53 | | Murat DELİKLİTAŞ- Mustafa Mert KARACA- Hiba KARGI / İSTANBUL, (DHA)
Diş teknisyeni Nurşah'ın korkunç ölümü! Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, önceki gün saat 18.15 sıralarında Okmeydanı-Hasdal Bağlantı Yolu AKOM önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz'daki evine giden Nurşah Kılınç'ın kullandığı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyere çarptı. Bağlantı yolu ile Kağıthane sapağını ayıran bariyeri parçalayan otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Kılınç, diğer sürücülerin yardımıyla çıkarıldıktan sonra ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Nurşah Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Nurşah Kılınç'ın kullandığı otomobilin önce bariyere ardından elektrik direğine çarpması görülüyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Nurşah Kılınç için dün Kemerburgaz Merkez Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Baba Nuri Kılınç'ın taziyeleri kabul ettiği törene, genç kadının ailesi, yakınları ve iş arkadaşlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Nurşah Kılınç, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Kemerburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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