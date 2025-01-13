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Dini değerlere hakaret eden internet yayıncısı gözaltına alındı

İzmir'de sosyal medya yayıncısı K.B.D., yayınlarında dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

13.01.2025 - 15:38 |
Dini değerlere hakaret eden internet yayıncısı gözaltına alındı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı K.B.D. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Kararın ardından şüpheli polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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