Dilencinin üzerinde çıkan parayı 6 zabıta personeli zor saydı!

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P.’yi, suçüstü yakaladı.

Zabıta Karakolu’na götürülen dilencinin üst aramasında, 164 bin 125 TL, 10 avro ve 5 dolar ele geçirildi. 6 zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konulurken, M.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.