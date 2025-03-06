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Dilencinin üzerinde çıkan parayı 6 zabıta personeli zor saydı!

06.03.2025 - 16:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Zehra BAYKAL/YALOVA, (DHA)-

Dilencinin üzerinde çıkan parayı 6 zabıta personeli zor saydı!

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinde 164 bin TL ele geçirildi. Paralar, 6 zabıta personeli tarafından sayıldı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P.’yi, suçüstü yakaladı.

Dilencinin üzerinde çıkan parayı 6 zabıta personeli zor saydı

Zabıta Karakolu’na götürülen dilencinin üst aramasında, 164 bin 125 TL, 10 avro ve 5 dolar ele geçirildi. 6 zabıta personeli tarafından sayılan paralara tutanakla el konulurken, M.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dilencinin üzerinde çıkan parayı 6 zabıta personeli zor saydı

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