Dilan Polat iddianamesinde yeni gelişme! Karara itiraz şoku

Dilan Polat iddianamesi savcı ile mahkeme arasında krize neden oldu. 2. Asliye Ceza Mahkemesi “Örgüt suçlaması var. Davaya Ağır Ceza bakmalı” diyerek iddianameyi savcılığa iade etmişti. Ancak savcılık bugün karara itiraz ederek “Asliye Ceza bakmalı” dedi. Son kararı itirazı değerlendirecek olan Ağır Ceza verecek.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kara para aklama soruşturması geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmişti.

"SUÇLAMALAR AĞIR CEZA'NIN YETKİSİNDE"

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Hazırlanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Ancak iddianameyi inceleyen mahkeme, “İddianamedeki suçlamalar Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisinde” diyerek iddianameyi savcılığa iade etti.

SAVCILIKTAN İTİRAZ

Bugün ise savcılık mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılık görevli mahkemenin belirlenmesindeki temel kurallardan bahsederek, görevli mahkemenin temel cezaya göre belirlenebilir olduğunu ve artırım maddesinin mahkemenin görevini belirlemede esas olmadığını söyledi.

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