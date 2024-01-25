Dilan Polat son durum! Polat ailesi mahkeme sonucu ne, 25 Ocak Dilan Polat serbest bırakıldı mı, Dilan Polat mahkemeye çıktı mı, dava sonucu ne oldu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından açılan soruşturma devam ediyor. Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Dilan Polat’ın akıbeti ise merak konusu oldu. Peki, Dilan Polat hapisten çıktı mı, serbest mi? Dilan Polat mahkemeye çıktı mı, Dilan Polat mahkeme kararı nedir, ne zaman açıklanacak? İşte Dilan Polat dava sonucu…

DİLAN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI, SERBEST Mİ, TUTUKLU MU?

1.Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polatlar haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve vergi kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI



1’inci Sulh Ceza Mahkemesi’nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi. Kararını açıklayan mahkeme 12 kişinin tutukluluğunun devamına hükmetti.

DİLAN POLAT'IN HESABINDAKİ PAYLAŞIM

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verildi.







