Dikkat bu sefer yardım kisvesi altında dolandırıyorlar! 'Veri takibi' yapıyoruz deyip kimlik bilgilerini aldılar

Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde ellerindeki sahte antetli kağıtlar ve bakanlık logolu sahte belgelerle binalara girerek kendilerini İçişleri Bakanlığı görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin 'veri takibi' yaptıklarını öne sürerek kimliklerini istediği ortaya çıktı. Gittikleri binalarda oturanların kişisel verilerini topladıktan sonra belgeleri imzalatan şüphelilerin bazı kişilerden 'Engelli Derneğine Bağış' adı altında para alarak sahte makbuz kestiği tespit edildi. Bu kişilerin hareketlerinden ve uygulamadan şüphelenen mahalleliler polise ve mahalle muhtarına başvurarak bilgi istedi.

'MUHTAR MAHALLELİYİ UYARDI'

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar Kaymakamlığı'ndan bilgi alarak İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir çalışmasının olmadığının öğrenen mahalle muhtarı Zehra Er, şüphelilerin bazı binalardaki güvenlik kamera görüntülerini ve cep telefonu görüntülerini topladı. Görüntülerle birlikte polise şikayette bulunan muhtar Er, mahallenin sosyal medya hesabından bir de uyarı mesajı paylaştı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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'İMZA ATTIRARAK VATANDAŞI BORÇLANDIRIP MADDİ VE MANEVİ KAYIPLARA YOL AÇABİLİRLER'

İçişleri Bakanlığı'nın kişisel verileri toplama görevi bulunmadığını, Türk vatandaşlarının yüzde 80'inin yeni tip kimlik kullandığını ve dolayısıyla bütün kimlik verilerinin bakanlık bünyesinde bulunduğunu hatırlatan Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis Memuru İsa Altun, "Dolandırıcılar zaman zaman yine antenli kağıtlarla imza attırmak suretiyle vatandaşı borçlandırıp maddi ve manevi kayıplara da yol açabilmektedir. Eğer bir vatandaşımız hastalık, yaşlılık ya da bazı engellerden dolayı yeni bir kimlik alamıyorsa nüfus müdürlüğü görevlileri göndermek suretiyle yüksek güvenlikli bir ortamda kişinin parmak izini alabilir. Bu da vatandaşın isteği doğrultusunda gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla kendilerini polis, nüfus müdürlüğü ya da bakanlığın bir görevlisi gibi gösterip kapıları çalmak suretiyle evleri ziyaret ederek parmak izi biyometri verileri ya da diğer kişisel verileri herhangi bir anket ya da bir çalışma adı altında isteyenlerden uzak durulmasında fayda var. Bu tür durumlarda derhal polis jandarma ya da 112'yi arayıp bu şahısların çalışma yapmasını engellemekte fayda var" dedi.

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'YASAL İŞLEM BAŞLATILAMADI'

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Zehra Er, “Apartmanlarında güvenlik kamerası olan komşularımız bu konuda bize yardımcı oldu. Biz de gelen güvenlik kamerası görüntülerini güvenlik açısından emniyete ilettik. Onlar da araştırmaya başladı. Gelen kişiler, valilik izni olarak bakanlık üzerinden yeni bir bütçe oluşturulduğunu ve bu şekilde de engelli ve yaşlı insanlar için para topladıklarını belirtmişler ve antetli kağıtlarla makbuz vereceklerini de beyan etmişler. Bazı komşularımız 50, 500, 200 lira neyse rakam ödeyip makbuzlarını almış. Bazıları da inanmadıkları için kapıyı açmamışlar. Görüntülerde zaten bu şekilde bazıları dürbünden görünüyor. Bugün bu kişilere emniyetimiz ulaşmış. Ellerindeki makbuzlar değerlendirildi. Bakanlık üzerinden engelliler derneği olarak kayıtları var. Ama kimlik ve biyometrik okuma kısmında usulsüz bir işlem yapıldığı iddiası ile ilgili elimizde herhangi bir görüntü olmadığı için bir yasal işlem başlatılamadı" dedi.