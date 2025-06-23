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Didim’de çıkan yangın hâlâ söndürülemedi: Çalışmalar devam ediyor

23.06.2025 - 15:44Güncellenme Tarihi:
Didim’de çıkan yangın hâlâ söndürülemedi: Çalışmalar devam ediyor

Aydın’ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Didim’de makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrasında bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı. Bölgede etkili olan rüzgar, çalışmaları olumsuz etkilerken, hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sürüyor.

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