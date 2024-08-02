Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanacağı tarih sorgulanıyor. 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen DGS sonuçları, ÖSYM'nin sınav sonuçları ekranı üzerinden yayınlanacak. Adaylar, ÖSYM.gov.tr üzerinden sonuçlarını öğrendikten sonra tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu yıl DGS sonuçları ne zaman açıklanır 2024?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmak üzere girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü yapıldı.

DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı, ancak Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi veya ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden öğrenebileceklerdir. Sonuç belgeleri fiziksel olarak gönderilmeyecektir; sonuçlar, internet sayfasında yayımlanan bilgiler doğrultusunda resmi olarak tebliğ edilmiş sayılacaktır.

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DGS tercihleriyle ilgili henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında, tercihlerinin genellikle Ağustos ayının son haftasında alınabileceği öngörülüyor.