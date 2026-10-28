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HaberlerGündem Haberleri DGS ek tercih sonuçları açıklandı! 2026 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! 2026 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

28.10.2026 - 11:54Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir
DGS ek tercih sonuçları açıklandı! 2026 ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı

On binlerce adayın merakla beklediği 2026-DGS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adayların katıldığı 2026 DGS ek tercih süreci sona erdi. Peki, DGS ek tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? DGS ek yerleştirme üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM DGS ek tercih sonucu sorgulama ekranı ve detaylar…

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) ek yerleştirme sonuçlarını resmi kanalları üzerinden duyurdu.15-22 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından tamamlanan değerlendirme süreci sonrası yerleştirme sonuçları adayların erişimine sunuldu.

2 yıllık ön lisans mezuniyetlerini 4 yıllık lisans programı ile taçlandırmak isteyen binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek açıklamadaydı.Adaylar, 2026-DGS Başvuru Kılavuzu ilkelerine göre yapılan yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

 

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DGS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına T.C.kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler.Yerleştirme sonuç belgeleri adaylara ayrıca posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sonuç Sorgulama Adımları:

  1. ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama adresi olan sonuc.osym.gov.tr web sitesine girin.

  2. Açılan sayfada "2026-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları" bağlantısına tıklayın.

  3. T.C.Kimlik Numaranızı ve ÖSYM Aday Şifrenizi girerek sisteme giriş yapın.

  4. Kazanmış olduğunuz üniversite ve bölüm bilgilerini ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

 

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DGS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Bir yükseköğretim programına hak kazanan adayların kayıt işlemleri, ÖSYM kılavuzunda belirtilen takvim doğrultusunda üniversitelerin ilgili kurulları ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların yerleştikleri üniversitelerin duyurularını ve kayıt için gerekli belgeleri yakından takip etmesi gerekiyor.

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